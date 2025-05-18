Bursa'da Kaçan Sürücü Olay Yeri Kameralarına Yansıdı

Bursa'da Kaçan Sürücü Olay Yeri Kameralarına Yansıdı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücünün anları güvenlik kameralarına kaydedildi. Olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'da bir sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüphelinin aracıyla kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, seyir halindeki aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Kazanın ardından durmayan şahıs, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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