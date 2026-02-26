Bursa'da iki ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın "hırsızlık ve adam yaralama" suçundan arandığı ortaya çıktı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bisikletliyi kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu Muhammed D.'nin (49) hırsızlık ve adam yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı