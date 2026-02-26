Haberler

Bursa'da iki ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 49 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Muhammed D.'nin hırsızlık ve adam yaralama suçlarından arandığı belirlendi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından dur ihtarına uymayan bisikletliyi kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu Muhammed D.'nin (49) hırsızlık ve adam yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
