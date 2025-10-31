Haberler

Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 23 Bin Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı tütün mamulleri ele geçirildi; iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda, yasa dışı tütün mamulleri ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir tütün dükkanına yönelik yapılan teknik çalışmalar sonucunda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet kapsamında yapılan aramada; 23 bin 600 adet dolu makaron, 4 bin 800 adet boş makaron, 450 paket (her biri 100 gram olmak üzere toplam 45 kilogram) bandrolsüz tütün ve 433 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
