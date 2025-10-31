Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 23 Bin Makaron Ele Geçirildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda, yasa dışı tütün mamulleri ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir tütün dükkanına yönelik yapılan teknik çalışmalar sonucunda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet kapsamında yapılan aramada; 23 bin 600 adet dolu makaron, 4 bin 800 adet boş makaron, 450 paket (her biri 100 gram olmak üzere toplam 45 kilogram) bandrolsüz tütün ve 433 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, iş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BURSA