Bursa'da kaçak masör operasyonu: 3 kişi yakalandı, işletmeye 445 bin TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir masaj ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak olarak çalıştırılan 3 yabancı uyruklu kadın masör yakalandı. İşletmeye 445 bin TL ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir masaj ve SPA merkezine düzenlenen operasyonda, kaçak olarak çalıştırılan 3 yabancı uyruklu kadın masör yakalandı. İşletmeye 445 bin TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi girişi mevkiinde bulunan bir masaj ve SPA merkezinde kaçak yabancı uyruklu masörlerin çalıştırıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın düzenlendi.

Yapılan denetimde, kimliksiz ve kayıtsız olarak çalıştıkları belirlenen Haiti uyruklu S.K. ile Nepal uyruklu S.R. ve N.R.'nin, polis ekiplerini fark etmeleri üzerine kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, işletme hakkında yasal işlem başlatılarak kaçak işçi çalıştırmaktan 445 bin TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

