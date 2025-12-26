Haberler

İznik'te kazı yapan 2 kişi yakalandı

İznik'te kazı yapan 2 kişi yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı iddia edilen iki kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda jeneratör ve matkap ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda 2 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisini alan İznik jandarma ekipleri bölgeye gerçekleştirilen operasyon neticesinde, arazide kaçak kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı delici matkap ele geçirilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. Yetkililer, kültürel ve tarihi mirasın korunması amacıyla kaçak kazılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - BURSA

