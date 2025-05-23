Bursa'da Kaçak Göçmen Taşıyan Organizatore Operasyon

Bursa'da Kaçak Göçmen Taşıyan Organizatore Operasyon
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı göçmen taşıyan bir organizatörü yakaladı. Operasyon kapsamında 7 yabancı uyruklu kişi ile birlikte 1 organizatör gözaltına alındı. Organizasyonun başındaki şahsın kişi başı 12 bin lira aldığı öğrenildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahısları kaçak olarak taşıyan organizatörlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 organizatör gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak göçmen taşıyan bir organizatör olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmalarda O.M.T.E. isimli şahsın, 34 plakalı aracıyla yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla taşıdığı tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 34 plakalı otomobili Bursa Batı gişelerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, O.M.T.E. ile beraber 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu 3 şahsın kimliksiz ve yasal kalış haklarının olmadığı, diğer 3 şahsın ise İstanbul iline kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin olduğu, yabancı uyruklu sürücü O.M.T.E.'nin ise izin ihlali yaptığı tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslarla yapılan görüşmelerde ise, organizatörün kişi başı 12 bin lira aldığı öğrenildi. Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar, bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli O.M.T.E.'nin üzerinden çıkan 300 dolar ve 12 bin liraya el konuldu, aracı ise otoparka alındı. O.M.T.E., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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