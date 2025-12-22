Haberler

Bursa'da 3 milyon 410 makaron ele geçirildi

Bursa'da 3 milyon 410 makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda, tütün kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 3 milyon 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyon sırasında R.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 410 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine ve bu tür organizasyonların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dış illerden Bursa'ya yüklü miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek gerekli tedbirler alındı.

Şüpheli R.Ç.'nin kullanımındaki araç, il merkezine seyir halindeyken Yıldırım ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 3 milyon 410 bin adet makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli R.Ç. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kaçakçılık suçlarına karışan kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin artan bir kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Gol oldu yağdılar! Fiorentina'nın büyük hasreti en sonunda bitti

Maça giden taraftarlar bu sezon bir ilki yaşadı
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
title