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Bursa'da İzmir Yolu Caddesi'nde bir kişi eşeğini ağaca bağlayıp bölgeden ayrıldı

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Bursa'da İzmir Yolu Caddesi Alaaddinbey mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, beraberindeki eşeği yol kenarındaki ağaca bağlayarak bölgeden ayrıldı. Ağaca bağlı kalan eşek çevredekilerin dikkatini çekerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da İzmir Yolu Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, eşeğini ağaca bağlayarak bölgeden ayrıldı. Eşeğin ağaca bağlı olduğu anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İzmir Yolu Caddesi Alaaddinbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, beraberindeki eşeği yol kenarındaki bir ağaca bağladı. Şahıs daha sonra bölgeden ayrılırken, ağaca bağlı kalan eşek çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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