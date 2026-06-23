Bursa'da iş yerine gelen şüpheli, tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

Bursa'da bir iş yerinde çıkan tartışma sonucu bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S.'nin bulunduğu iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs geldi. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın ardından şüpheli, yanında bulunan tabancayla S.S.'ye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.S., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı