Bursa'da iş yeri yangını söndürüldü

Bursa'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırsal Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerini saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı