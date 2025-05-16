Bursa'da İş Makinesinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da İş Makinesinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da İş Makinesinin Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, iş makinesinin altında kalan işçi Soner Soral hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da meydana gelen iş kazasında, iş makinesinin altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, 13.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi Soner Soral, iş makinesinin aniden hareket etmesi sonucu meydana gelen kazada makinanın altında kaldı. Kazayı fark eden mesai arkadaşları hemen 112 ekiplerine bilgi verip yardım istedi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Soral'ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolleri sonrası olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı

Ailesini katleden itfaiyeciden 12 dakikalık plan! Görüntüleri çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı

Canlı yayında aşk itirafı! Aradaki yaş farkı dikkat çekici
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.