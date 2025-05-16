Bursa'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, iş makinesinin altında kalan işçi Soner Soral, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da meydana gelen iş kazasında, iş makinesinin altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, 13.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika işçisi Soner Soral, iş makinesinin aniden hareket etmesi sonucu meydana gelen kazada makinanın altıda kaldı. Kazayı fark eden mesai arkadaşları hemen 112 ekiplerine bilgi verip yardım istedi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Soral'ın sağlık ekiplerince yapılan kontrolleri sonrası olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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