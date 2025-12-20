Haberler

Bursa'da korkutan yangın

Güncelleme:
Osmangazi ilçesindeki Kurtul İş Hanı'nın 7. katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 4 yaşındaki bir çocuk hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanının 7. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kurtul İş Hanı'nın 7. katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 yaşındaki çocuk Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
