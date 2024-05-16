Üye Girişi
Haberler

Bursa'da İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 5 katlı bir binanın dış cephe çalışmasını yapan bir işçi, iskelenin en üst katından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın dış cephe çalışmasını yaptığı sırada iskeleden düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta 5 katlı bir binanın dış cephe çalışmasını yapan Muhammet Gök iskelenin en üst katından düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme başlattı. Öte yandan, savcılık incelemesinin ardından Gök'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Bursa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

CHP lideri Özgür Özel: Kobani davası her yönüyle siyasi bir dava

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title