Bursa'da İnşaat İşçisi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Bursa'da 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın dış cephe çalışmasını yaptığı sırada iskeleden düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta 5 katlı bir binanın dış cephe çalışmasını yapan Muhammet Gök iskelenin en üst katından düştü. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme başlattı. Öte yandan, savcılık incelemesinin ardından Gök'ün cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.