Haberler

Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü, 2'si sağ kurtarıldı

Tonlarca betonun altında kaldılar: 1 işçi öldü, 2'si sağ kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesindeki BESOB Sanayi Sitesi inşaatında beton dökülen kalıpların çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan BESOB Sanayi Sitesi'nin devam eden inşaatında yeni beton dökülen kalıbın çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, Bursa İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin üstün gayreti neticesi 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, BESOB Kestel Sanayi Sitesi inşaatında beton dökülen kalıpların çökmesi sonucu 3 işçi tonlarca ağırlığında yeni dökülmüş betonun ve demir parçaların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin özverili ve yoğun gayretlerinin ardından tonlarca ağırlıkta taze beton kalıpların altından boşaltıldı. Beton içinden sağ olarak çıkarılan 2 işçi hafif yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Betonun içinde kalıp çıkamayan işçi Aslan Kurşun'un ise olay yerinde yapılan çalışmalar neticesi cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri sürerken, çökme nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu

Köpekleri istismar edip öldüren doktorla ilgili sürpriz karar
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir

Yeni kar yağışı geliyor! Okul başlamadan tatil ilan edilebilir