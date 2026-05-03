Bursa'da inşaat alanında sopalı kavga: İşçiler birbirine girdi

Bursa'da bir inşaat alanında çalışan işçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine bağırarak tepki gösterirken, gerilim artınca işçiler sopalara sarıldı.

Tarafların birbirine sopalarla saldırdığı kavgada, zaman zaman taş ve çeşitli cisimlerin de kullanıldığı öğrenildi. İnşaat alanında yaşanan kavga nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı işçiler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin net bilgiye ulaşılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
