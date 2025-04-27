Bursa'da İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde virajı alamayan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gemlik ilçesi Gemlik-Armutlu Yolu Büyükkumla mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, viraja geldiği sırada kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.