Bursa'da İki Kuzen İznik Gölü'nde Kayboldu

Bursa'da İki Kuzen İznik Gölü'nde Kayboldu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki kuzen Anıl Berat Y. ve Yener Ç. kayboldu. Ekipler, çocukları bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren iki kuzen kayboldu. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere İznik Gölü'ne gelen Anıl Berat Y. (9) ve Yener Ç. (8) isimli iki kuzen serinlemek için göle girdi. Ancak bir süre sonra çocuklardan haber alınamadı. Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin göl kenarında olduğu tespit edildi. Ekipler, yaklaşık iki saattir kayıp çocuklara ulaşmak için gölde ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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