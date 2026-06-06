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Bursa'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'da iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kardeş, sokakta karşılaşınca tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü ve kardeşler birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasında bıçaklarla birbirine saldıran iki kardeş yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Demirtaş Barbaros Mahallesi 472. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan Özcan ve Burak K. kardeşler sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki kardeş de yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı.

Kanlar içinde yere yığılan kardeşleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kardeşlerden Özcan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Mahalle sakinlerini sokağa döken kavganın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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