Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde karşı istikametten gelen 2 kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonun kabini içerisine sıkışan bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza İznik - Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Derbent mahallesindesabah saat 10.00'da M.M. (59) idaresindeki 34 LU 482 plakalı kamyon ile S.S.(54) idaresindeki 34 HV 0408 plakalı kamyon ters istikametlere seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 HV 0408 plakalı kamyonun kabini içerisinde sıkışan S.S. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çıkarılıp hafif yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA