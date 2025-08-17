Bursa'da İki Grup Arasında Korkunç Kavga Kamera Kaydı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga kameralara yansıdı. Kavgada bir kişi kalabalığın arasında kalarak tekme tokat darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kalabalığın ortasında kalan bir şahıs, karşı tarafın saldırısına uğradı. Dakikalarca süren tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Mahallede paniğe sebep olan olayın ardından taraflar güçlükle ayrılırken, polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA