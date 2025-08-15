Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: Kaldırım Taşı Fırlatıldı

Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: Kaldırım Taşı Fırlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi, kaldırım taşını fırlatırken olayın görüntüleri kameraya yansıdı. Panik anları ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan biri aldığı kaldırım taşını kavga ettiği kişiye fırlattı. Facianın teğet geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesine ait husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan bir kişi, yerde bulduğu kaldırım taşını tartıştığı kişiye fırlattı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, kavga güçlükle sonlandırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meteoroloji'den 13 kente 'sarı' kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Kerem'in transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.