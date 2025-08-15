Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: Kaldırım Taşı Fırlatıldı

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan biri aldığı kaldırım taşını kavga ettiği kişiye fırlattı. Facianın teğet geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha öncesine ait husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan bir kişi, yerde bulduğu kaldırım taşını tartıştığı kişiye fırlattı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, kavga güçlükle sonlandırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA