Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: Anlar Kameraya Yansıdı

Bursa'da İki Grup Arasında Kavga: Anlar Kameraya Yansıdı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay anları çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışmada artan tansiyon sonrası taraflar birbirine girdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma sokağa taştı. Tansiyonun artmasıyla taraflar birbirine tekme tokat girdi. Panik dolu anlar yaşayan çevredekiler 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar güçlükle ayrıldı. Tarafların tekme tokat kavgası ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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