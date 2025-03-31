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Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da iki grup arasında kavga: 1'i ağır 3 yaralı

BURSA - Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1'i ağır 3 yabancı uyruklu şahıs bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahısları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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