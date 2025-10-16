Bursa'da Huzur ve Güven Uygulaması

Bursa'da polis ekipleri, kentin farklı noktalarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli şahısların da kimlik sorgulamaları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle trafikte tehlike oluşturan sürücülere yönelik sıkı kontroller yapıldı. Uygulamalarda, alkollü olduğu tespit edilen sürücülere yasal işlem uygulanırken, kurallara uymayan birçok araç sürücüsüne de idari para cezası kesildi.

Şehrin birçok noktasında eş zamanlı yapılan uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - BURSA