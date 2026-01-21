Haberler

Bursa'da huzur operasyonunda, 4 bin 207 kişi sorgulandı

Bursa'da huzur operasyonunda, 4 bin 207 kişi sorgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 4 bin 207 kişi sorgulanırken, 626 araç kontrol edildi. 39 kişi hakkında işlem yapılırken 36 araca toplamda 146 bin 342 lira ceza uygulandı. Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

BURSA (İHA) – Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 4 bin 207 kişi sorgulanırken, 626 araç ise kontrol edildi. 39 kişi hakkında işlem yapılırken, 36 araca ise 146 bin 342 lira ceza uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçün önlenmesi hedefiyle il genelinde huzur uygulaması gerçekleşti. 20 Ocak 2026 tarihinde saat 00.00 ile 18.00 arasında yapılan uygulama çerçevesinde 4 bin 207 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 9 Türk vatandaşı ile 30 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Araç denetimleri çerçevesinde ise 626 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 36 araca 146 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı

Bayrak provokasyonunun hesabı soruluyor! Bakan, son durum raporu verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi

Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama var