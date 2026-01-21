Bursa'da huzur operasyonunda, 4 bin 207 kişi sorgulandı

BURSA (İHA) – Bursa'da yapılan huzur uygulamasında 4 bin 207 kişi sorgulanırken, 626 araç ise kontrol edildi. 39 kişi hakkında işlem yapılırken, 36 araca ise 146 bin 342 lira ceza uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçün önlenmesi hedefiyle il genelinde huzur uygulaması gerçekleşti. 20 Ocak 2026 tarihinde saat 00.00 ile 18.00 arasında yapılan uygulama çerçevesinde 4 bin 207 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 9 Türk vatandaşı ile 30 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Araç denetimleri çerçevesinde ise 626 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 36 araca 146 bin 342 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA