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Bursa'da Husumetli İki Grup Arasında Meydan Muharebesi

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Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Bir anda meydan muharebesine dönen olay kameraya anbean yansırken, kavga anı Kemal Sunal'ın Seferoğulları filmini aratmadı.

Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Bir anda meydan muharebesine dönen olay kameraya anbean yansırken, kavga anı Kemal Sunal'ın Seferoğulları filmini aratmadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki gurup arasında sözlü tartışma çıktı. Öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekmeler, yumruklarda havada uçuştu. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemal Sunal Kavga Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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