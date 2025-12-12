Haberler

Hukuk öğrencisinin inanılmaz vurgunu "TOKİ" başvuru adı altında 1 milyon dolandırdı

Hukuk öğrencisinin inanılmaz vurgunu 'TOKİ' başvuru adı altında 1 milyon dolandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir hukuk öğrencisi, sahte TOKİ başvuru sitesi açarak birçok vatandaşı dolandırdı. Mağdurları ikinci kez dolandıran genç kız, 'Polise şikayet edin' diyerek dalga geçti. Polis, yaptığı araştırma sonrası E.A.'yı yakaladı.

Bursa'da 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., sahte TOKİ sitesiyle vatandaşları dolandırıp mağdurlarla dalga geçerek "Uykum geldi, gidin polise şikayet edin" derken; bir yandan da arkadaşına "Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" şeklinde konuşunca devreye giren siber polis, genç kızı 10 günlük takip sonrası operasyonla kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili 53 kişi resmi müracaatta bulundu.

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan E.A., internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu. Ev sahibi olacağını düşünen çok sayıda vatandaş, başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede verilen numarayı aradı. E.A., mağdurları bu kez de "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor" diyerek ikinci kez dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise genç kadının, "Gidin polise şikayet edin, benim uykum geldi, uyku saatim" diyerek telefonu kapattığı belirlendi.

Şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığını tespit etti. Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bugüne kadar başvurmayan mağdurların da siber polisine başvurması istendi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları

Erdoğan'ın çağrısı sonrası milyonlar bu görüşmeye kilitlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini açtı

Ünlü şarkıcıdan ilginç adım! Parayı verene özel içerik paylaşacak
Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı 'savaş' mesajı

Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı zirvede çarpıcı "savaş" mesajı
Düğünde arkadaşına takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi

Düğünde damada takı yerine hediye ettiği şey herkesi şaşkına çevirdi
title