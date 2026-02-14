Haberler

İznik'te evden hırsızlık şüphelileri 68 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, 30 ayrı güvenlik kamerasına ait 68 saatlik görüntünün incelenmesi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili diğer şüphelilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

İznik'te meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti için geniş çaplı inceleme yaptı. Farklı noktalardaki 30 ayrı güvenlik kamerasına ait toplam 68 saatlik görüntüyü mercek altına alan ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.Ö. ve A.D. isimli şahısların kimliklerini tespit etti.

Yürütülen saha çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
