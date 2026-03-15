Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde hırsızlık yapmak amacıyla elektrik direğine tırmandığı iddia edilen bir kişi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Ç. isimli şüpheli, hırsızlık amacıyla elektrik direğine tırmandı. Direğe çıkan şüpheli bir anda elektrik akımına kapıldı. Direkte hareketsiz kalan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden şüphelinin daha önce 2 hırsızlıktan ve 2 uyuşturucu suçundan dosyasının bulunduğu öğrenildi. - BURSA

