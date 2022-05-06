Bursa'da Hıdırellez coşkusu tehlikeye davetiye çıkarttı

BURSA (İHA) - Bursa'da Hıdırellez kutlaması yapan bir grup vatandaş, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına sebep oldu. Kutlama yapan vatandaşların tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hıdırellez şenlikleri Türkiye genelinde renkli görüntülere sahne oldu. Bursa'da bir grup vatandaş ateş üzerinden atlayarak kutlama yaparken, bir grup vatandaş ise Hıdırellez coşkusunun dozunu kaçırıp trafikte tehlikeli hareketler sergiledi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı kavşağında, bir sürücü Hıdırellez kutlaması yaparken kullandığı otomobille makas atarak kazaya davetiye çıkardı.

Görenlerin yüreklerini ağza getiren görüntülerde otomobilden dışarıya sarkan kadınlar ve sürücünün makas atarak seyretmesi korkuya sebep oldu. Sürücünün tehlikeli sürüşü ve araçtaki kadınların camlardan sarkarak seyahat ettiği o anlar başka bir araçtaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa