Hatalı sollama yaptı, facia böyle teğet geçti

Hatalı sollama yaptı, facia böyle teğet geçti
İnegöl ilçesinde bir sürücü, karşı yönden gelen hatalı sollama yapan araçla karşılaşarak tehlikeli bir an yaşadı. Sürücünün soğukkanlılığı sayesinde kaza atlatıldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sürücü, hatalı sollama yapan araç nedeniyle dehşet dolu anlar yaşadı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl-Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Yaşar B. yönetimindeki 16 LKA 16 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan 16 BCE 886 plakalı hafif ticari araçla karşı karşıya geldi.

Bir anda karşısında aracı gören sürücü Yaşar B., ani refleks göstererek direksiyonu yolun sağına kırıp hızını düşürdü. Sürücünün soğukkanlı davranması sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

Yaşanan tehlikeli anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hatalı sollama yapan aracın karşı şeritte ilerlediği ve sürücünün son anda yaptığı manevra ile kazanın kıl payı atlatıldığı görülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu

Yok böyle misilleme! ABD'nin dev bankası yerle bir oldu
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fener taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Sakin sakin işini yaparken canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti

Canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı