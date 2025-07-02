Bursa'da Hafif Ticari Araç Tıra Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'da Hafif Ticari Araç Tıra Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Kestel ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, tomruk yüklü tıra çarparak kaza meydana geldi. Sürücü Aykut G. ağır yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç tomruk yüklü tıra arkadan çarptı; sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kozluören Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Aykut G. (31) yönetimindeki 16 KMZ 43 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü İsmail K. (31) yönetimindeki 01 AOR 369 tomruk yüklü tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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