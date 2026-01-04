Haberler

Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Gökdere'de bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 62 yaşındaki Mehmet Gökdel'e ait olduğunu belirledi ve soruşturma başlattı.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2. Dere Sokak yanında bulundan Gökdere'de sabah saatlerinde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin Mehmet Gökdel'e (62) ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset bulunduğu yerden alınarak incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
