Bursa'da Göçük Altında Kalan Definecinin Kimliği Belli Oldu

Bursa'da Göçük Altında Kalan Definecinin Kimliği Belli Oldu
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İznik ilçesinde kaçak define ararken göçük altında kalan İbrahim Ayyıldız hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde göçük altında kalarak hayatını kaybeden definecinin kimliği belli oldu. Öte yandan, olay yerinde iş makineleri ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Olay, İznik ilçesi Elmalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (52), E.U.(29), M.S.(40) ve İbrahim Ayyıldız ormanlık alana gelerek kaçak define aramaya başladı. Defineciler, iş makineleriyle yaklaşık 30 metrelik çukur açtı. İbrahim Ayyıldız, çukura girdiği esnada, çukurda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Ayyıldız'ı gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda hafif yaralanan A.Ç., E.U. ve M.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, İbrahim Ayyıldız'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Ayyıldız'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kaldırılırken, olay yerinde bulunan iş makineleri ve çok sayıda patlayıcı madde ise jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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