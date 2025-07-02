Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı
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Bursa'da düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yabancı uyruklu şahısları taşıyan organizatör yakalandı. Aracın içinde 7'si yabancı uyruklu toplam 8 kişi bulunurken, göçmenlerin kişi başı 7 bin lira ödediği öğrenildi.

Bursa'da polis ekipleri, yasa dışı yollarla yabancı uyruklu şahısları taşıyan organizatöre yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin'den Bursa'ya ücret karşılığında yolcu taşıdığı belirlenen sürücü, Kestel ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Araçta 7'si yabancı uyruklu toplam 8 kişi bulundu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 27 plakalı bir aracın Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin illerinden yabancı uyruklu şahısları para karşılığı Bursa'ya getirdiğini tespit etti. Saat 06.30 sıralarında Kestel - Ankara Caddesi üzerinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücü A.T. ile birlikte 7 yabancı uyruklu şahıs bulundu. Yapılan incelemede, şahıslardan 2'sinin kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmadığı, diğer 5 şahsın ise geçici koruma kimlik belgelerinin farklı illere (Şanlıurfa, Gaziantep ve Kayseri) kayıtlı olduğu belirlendi.

Göçmenlerle yapılan görüşmelerde, şahısların Bursa'ya gelebilmek için kişi başı toplamda 7 bin lira ödeme yaptığı öğrenildi. Kimliksiz şahıslar, alınan ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, suçta kullanılan aracın kiralık olduğu öğrenilirken, korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 TL para cezası kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan A.T. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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