Haberler

Bursa semalarında görülen gizemli ışıkların sırrı çözüldü

Bursa semalarında görülen gizemli ışıkların sırrı çözüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde görülen gizemli ışıkların, SpaceX tarafından uzaya gönderilen Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı. Olay, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Bursa semalarında akşam saatlerinde görülen ve kısa süreli paniğe neden olan gizemli ışıkların, Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışıklı cisimler, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, saat 20.00 sıralarında ilçenin farklı noktalarından net şekilde gözlemlendi. Gökyüzünde art arda ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı. Birkaç dakika boyunca görülebilen ışıklı cisimler, daha sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olay ilçede büyük merak uyandırdı.

İlk anda endişeye neden olan ışıklı cisimlerin, SpaceX tarafından geçtiğimiz hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları olduğu öğrenildi. Uyduların belirli zamanlarda toplu halde gökyüzünde görünmesinin normal olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
AK Parti'ye geçen Karatutlu: Ben zaten vicdanen buradaydım

AK Parti'ye geçer geçmez verdiği ilk mesaj çarpıcı: Ben zaten...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti

Kargoyla dua ve ayet gönderdi, servet elde etti