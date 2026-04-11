Bursa'da tehlikeli manevra: 3 bin lira ceza kesildi

Bursa'da geri geri ilerleyen taksi sürücüsü tehlike saçtı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da Ankara yolu üzerinde trafikte ilerleyen bir taksi sürücüsü, yoğunluğa rağmen geri geri giderek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü kısa sürede tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen sürücüye toplam 3 bin TL idari para cezası uygulandı. - BURSA

