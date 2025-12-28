Haberler

Bursa'da gece boyunca süren asayiş uygulaması: 3 ilçede aranan şahıslar yakalandı

Güncelleme:
Bursa'da yapılan asayiş uygulamalarında 6 kişi yakalandı, trafik ihlallerine ceza kesildi ve iş yerlerine denetim yapıldı.

Bursa'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında geniş katılımlı asayiş uygulaması yapıldı. Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 6 aranan şahıs yakalanırken, trafik ve iş yerlerine yönelik çok sayıda idari işlem uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, Narkotik, KOM, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla sabit yol, hareketli yol ve umuma açık yer uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında yapılan sabit ve hareketli yol denetimlerinde toplam bin 893 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda 5'i yoklama kaçağı, 1'i ifadeye yönelik olmak üzere 6 aranan şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 857 araç denetlenirken, kural ihlali yapan 3 sürücüye toplam 43 bin 17 TL para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.

Umuma açık yer uygulamalarında ise 16 iş yeri denetlendi. Denetimler sırasında 997 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, aranan şahsa rastlanmadı. Kontrollerde 1 iş yerinde iş yeri sahibi ve mesul müdürünün iş yerinde bulunmadığı, toplamda 3 işletmeye de ceza uygulandığı belirlendi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla benzer denetim ve uygulamaların kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - BURSA

