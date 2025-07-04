Bursa'da Genç Scooter ile Otomobile Tutunarak Seyir Etti
Bursa'da bir genç, scooter kullanarak trafikte ilerleyen bir otomobile tutunma anları başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Bursa'da scooter kullanan bir genç trafikte seyir halinde olan başka bir otomobile tutunarak seyretti. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde Teyyareci Mahmet Ali Caddesi'nde scooter kullanan bir genç, trafikte seyir halinde olan bir otomobile tutunarak ilerledi. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kameralara yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa