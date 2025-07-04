Bursa'da Genç Scooter ile Otomobile Tutunarak Seyir Etti

Bursa'da Genç Scooter ile Otomobile Tutunarak Seyir Etti
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Bursa'da bir genç, scooter kullanarak trafikte ilerleyen bir otomobile tutunma anları başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Bursa'da scooter kullanan bir genç trafikte seyir halinde olan başka bir otomobile tutunarak seyretti. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde Teyyareci Mahmet Ali Caddesi'nde scooter kullanan bir genç, trafikte seyir halinde olan bir otomobile tutunarak ilerledi. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kameralara yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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