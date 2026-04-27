Bursa'da genç otomobilin içinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda 22 yaşındaki genç, park halindeki araçta ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Yunusemre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan İ. (36), Hasan Ö. (32) ve Ömer İmer (22), 16 CLE 07 plakalı araçla şehir turu attıktan sonra yol kenarında durarak araç içerisinde uyudu. İddiaya göre, şahısların ne kullandığı henüz belirlenemezken, araçta yaklaşık 6 saat kalan üç arkadaştan ikisi uyandıklarında Ömer İmer'i hareketsiz halde buldu. Arkadaşları tarafından uyandırılmaya çalışılan gençten yanıt alınamaması üzerine durum 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer İmer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı