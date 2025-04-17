Bursa'da Gece Yangın: 2 Katlı Evde Çıkan Alevler Bitişik Evlere Sıçradı

Bursa'da alevler geceyi aydınlattı... 2 katlı evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yanan evler kullanılamaz hale gelirken, yangın neticesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.