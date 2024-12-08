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Bursa'da Gece Mekanlarına Şok Baskınlar

Bursa'da Gece Mekanlarına Şok Baskınlar
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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzuru sağlamak amacıyla gece kulüplerine düzenledikleri baskınlarda 1.200 kişiyi sorguladı ve 13 mekana idari işlem uyguladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece mekanlarında gerçekleştirdikleri "şok" baskınlar ile kentin huzur ve güvenini sağlıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan gece kulüplerine "şok" uygulamalar düzenledi. Kentin huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz çalışan ekipler, 40 farklı mekanda toplamda bin 200 kişiyi sorgularken, mekanların evrakları da bir bir kontrol edildi. Ayrıca, prosedüre uymayan 13 mekana idari işlem uygulandı. Yapılan baskınlarda 170 polis görev alırken, 'Huzur' uygulamalarının aralıksız süreceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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