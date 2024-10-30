Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Gece Kulübü Kavgası Davasında Yer Gösterme Kararı

Bursa'da Gece Kulübü Kavgası Davasında Yer Gösterme Kararı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2022 yılında bir gece kulübünde meydana gelen kavgada 1 kişinin öldüğü, 1'inin polis 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili cinayet zanlısı için mahkeme yer gösterme kararı aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2022 yılının haziran ayında ana yol kenarındaki bir gece kulübünde çıkan kavga sonrasında 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davada mahkeme yer gösterme kararı aldı. Cinayet zanlısı, jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi aracı ile Orhangazi'ye getirilerek, olay yerinde yer gösterme yapıldı.

Bursa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, cinayet zanlısı H.C. için yer gösterme kararı aldı. Bursa E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan H.C., jandarma ve polis ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi'ye getirildi. Cumhuriyet sacısının da hazır bulunduğu yer göstermede H.C. bölgede gezdirilip yer göstermesi sağlandı. Hem eğlence merkezinin önünde hem de ana yol güzergahında savcı ile birlikte inceleme yapılmasının ardından H.C., yeniden cezaevi aracı ile cezaevine götörüldü.

Olay, 25 Haziran 2022'de gece Orhangazi'de ana yol kenarındaki bir eğlence merkezinin önünde meydana gelmişti. Eğlence merkezinin önündeki kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldikleri esnada mekandan ayrılan 3 kişiden H.C. (56) elinde tüfekle yolun karşı tarafından eğlence mekanında doğru ateş açmıştı. Eğlence mekanının kapanış saatinde yaşanan olayda polis memuru Özgür Kaya (44) sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken, eğlence merkezinde çalışan Süleyman Önen (28), Fatih Demircan (31) ağır yaralanmıştı. Yine eğlence mekanının önünde bulunan B.U. (35), S.U.(26) ve F.U. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralanmışlar, yaralılardan Fatih Demircan hastanede hayatını kaybetmişti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orhangazi Güvenlik Mahkeme Cinayet 3-sayfa Güncel Kavga Polis bursa Hukuk Yargı Olay Suç

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 Terör örgütü üyeliği soruşturmasında gözaltına alınan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

İdam ipi fırlattığı Bahçeli'nin elini sıkmıştı! Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'a kayyum mu atandı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi! Mainz Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mainz Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları! Halloween ne zaman? Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.