Bursa'da Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Bursa'da Firari Hükümlü Operasyonla Yakalandı
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Bursa'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari bir hükümlü, düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltı sırasında polise mukavemet eden yakınları gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan bir başka şüpheli, polis memurlarına ve resmi araca çarparak hızla uzaklaştı. Yaralanan polis memuru hastaneye sevk edildi.

Bursa'da hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltı sırasında şahsı korumaya çalışan yakınları polise mukavemet gösterdi. Bir başka şüpheli ise polis memurlarına ve resmi araca çarparak kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay Yıldırım ilçesi Esenenler Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir aranan firarinin adresini tespit ederek operasyon düzenledi. Firari şahıs yakalanırken, olaya müdahale eden iki kişi gözaltına alındı. Bir başka şüpheli ise olay yerinden kaçarken polis memurlarına ve resmi araca çarptıktan sonra hızla kaçtı. Bir polis memuru ve bekçinin yaralandığı o anlar kameraya anbean yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri polis memurunu Yüksel İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevketti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "Suçluyu Kayırma" ve "Hükümlünün Kaçmasına Yardım" suçlarından işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, olayda hafif yaralanan polis memuruna geçmiş olsun dilekleri iletilirken, kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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