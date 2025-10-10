Bursa'da Fare Kavgası: Esnafın Eğlenceli Mücadelesi

Bursa'da bir dükkana giren fare, esnafı canından bezdirdi. Rafların arasında koşturan fareyi yakalamaya çalışan esnaf, süpürgeyle isabet ettiremeyince, arkadaşı tekme atarak fareyi uzaklaştırdı.

Bursa'da bir oto lastikçiye giren fare dükkan sahibini çileden çıkardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnafın süpürgeyle fareyi kovaladığı anlar izleyenleri ve fareyi gören bir vatandaşın fareden kaçtığı anlar izleyenleri gülümsetti.

Bir ara farenin manevrasına yetişemeyen esnafın yardımına arkadaşı koştu. Fareye attığı tekmeyle metrelerce savuran arkadaşı kahkahaya tutulurken, fareyi kovalayan esnaf derin bir nefes aldı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA