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Elektrikli scooter üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Elektrikli scooter üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
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Bursa'da elektrikli scooter sürücüsü, kask ve koruyucu ekipman kullanmadan yaklaşık 90 km hızla trafikte araçların arasında ilerledi. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da elektrikli scooter sürücüsünün trafikteki tehlikeli ilerleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter kullanan bir kişi, trafikte adeta ölümle dans etti. Yaklaşık 90 kilometre hıza ulaştığı öne sürülen sürücünün, herhangi bir kask ve koruyucu ekipman kullanmadan seyretmesi dikkat çekti. Arkadan gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, scooter sürücüsünün araçların arasında ilerlediği ve yüksek hızla yol aldığı görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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