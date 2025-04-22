Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Hamile eşini öldürüp cesediyle 10 gün aynı evde kaldı

Bursa'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Zafer Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde elektrik kontağından çıkan yangın, mahalledeki vatandaşlarda panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, 2 katlı bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde elektrik kontağından başladı. Kısa sürede evi saran dumanlar çevredeki vatandaşları endişelendirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.