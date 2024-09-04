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Bursa'da El Freni Çeken Sürücü Park Halindeki Otomobile Çarptı

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Bursa'da bir sürücü, gece saatlerinde el freni çekerek ilerlemeye başladı. Duyarsız sürücü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O anlar kamerada.

Bursa'da bir sürücü, gece saatlerinde cadde üzerinde el freni çekerek ilerlemeye başladı. Duyarsız sürücü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra arkasına bakmadan kayıplara karıştı. O anlar kamerada.

Olay, dün gece merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen duyarsız sürücü, el freni çekerek cadde üzerinde seyretmeye başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Yaşanan kaza sonrası arkasına bile bakmadan kaçan sürücü, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Akşam otomobilimi park ettim, sabah hasarlı buldum"

Akşam cadde üzerine park ettiği otomobilini sabah hasarlı gören E.Ç, "Akşam üzeri ailemle dışarı çıktım. Eve döndüğümüzde her zaman otomobilimi park ettiğim yer doluydu. Cadde üzerinde park yeri aradım. Otomobilimi park ettim ve eve gittim. Sabah aracımın yanına geldiğimde şok oldum. Gece sağlam bıraktığım otomobilim sabah hasarlıydı. Aracıma vuran otomobil sürücüsü kaçmış" dedi.

Dükkanının önünde yaşanan kaza sonrası konuşan Mustafa Baş, "Dün gece evdeydim, fren sesi geldi. Görüntüleri izlediğimizde önce park halindeki otomobile çarptı, daha sonra yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Arkasına bakmadan gitti. İleride bulunan kameraların önünde biraz bekliyor, daha sonra hiçbir şey yokmuş gibi gidiyor. Çok hızlı geliyordu zaten, el frenini de çekince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sarhoş olduğunu tahmin ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil 3-sayfa Güncel bursa

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