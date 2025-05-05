Bursa'da Düğün Asansöründe Mahsur Kalan Davetliler Gülme Krizine Girdi

Bursa'da Düğün Asansöründe Mahsur Kalan Davetliler Gülme Krizine Girdi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir düğünde, kapasitesi 6 kişi olan asansöre binen 10 kişilik grup mahsur kaldı. Kurtarılan davetliler büyük bir kahkaha krizi yaşadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir düğün ilginç anlara sahne oldu. Düğüne gelen 10 kişilik bir grup, kapasitesi 6 kişi olan asansöre binince mahsur kaldılar. Görevliler hemen gelip ara katta kalan asansörün kapısını anahtarla açarak içeridekileri kurtardı. Mahsur kalanlar kurtulunca gülme krizine girdiler.

Kapıların açılmasıyla birlikte davetliler bir anda kahkahalara boğuldu. İçlerinden bazıları gülme krizine girerken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yaşadıkları gerginliği kahkahayla atan grubun neşeli halleri izleyenleri de güldürdü.

Yetkililer, asansör kapasitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, benzer durumların tekrarlanmaması için uyarıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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